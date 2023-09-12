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Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
Раніше боксер неодноразово висловлювався про те, що «потрібно розділяти спорт та політику»
фото з соцмереж

Український боксер Іван Редкач відвідав Москву та Петербург

Скандальний український боксер Іван Редкач відвідав Москву та Петербург на тлі повномасштабної агресії Росії. Відповідні фото він опублікував у соцмережах.

На одній зі світлин видно, як боксер позує на Красній площі в Москві.

Іван Редкач відвідав Петербург
Іван Редкач відвідав Петербург
фото: скріншот
Іван Редкач відвідав Красну площу в Москві
Іван Редкач відвідав Красну площу в Москві
фото з соцмереж

Раніше боксер неодноразово висловлювався про те, що «потрібно розділяти спорт та політику» та що «спорт залишається поза політикою».

Також Редкач нещодавно опублікував фото з шапкою на якій помітно комуністичні символи.

Редкач у шапці з комуністичними символами
Редкач у шапці з комуністичними символами
фото: Іван Редкач

Згодом боксер опублікував фото з Києва. Світлину він підписав як: «Станція Чумодан і подорожі».

Редкач опублікував фото з Київського вокзалу
Редкач опублікував фото з Київського вокзалу
фото: Іван Редкач

Зазначимо, Іван Редкач – це український боксер з Сумщини, чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Нагадаємо, Редкач шкодує, що народився в Україні, а українців він вважає «зомбованими людьми».

Також боксер вважає перезидента США Джо Байдена «спонсором війни на Майдані».

Теги: спорт бокс війна Іван Редкач Москва

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