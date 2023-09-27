Англія відмовилася грати проти російських команд U-17 з футболу

УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17

Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. Про це повідомляє The Times.

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Англійські збірні не гратимуть проти російських юніорських команд, які спілка європейських футбольних асоціацій повернула до міжнародних змагань.

«Ми не підтримуємо позицію повторного допущення Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти РФ», – йдеться у заяві FA.

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Нагадаємо, УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії».

До слова, президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА.