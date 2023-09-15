Боксер Берінчик пояснив, чому не став до лав ЗСУ у 2014 році

Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине

Берінчик не зміг стати до лав ЗСУ у 2014 році через кар’єру, тому знайшов себе у волонтерстві

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик почав займатись волонтерством, адже не зміг стати до лав ЗСУ у 2014 році через кар’єру. Про це повідомляє The Ring.

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«Багато моїх друзів і спортсменів приєдналися до нашої армії у 2014 році і досі борються за нашу незалежність і ідентичність. Я тоді не міг цього зробити через свою професійну кар’єру, але у мене було велике бажання якось допомогти, тому я знайшов себе у волонтерстві – допомагав армії. Я не можу розповісти, у чому саме ми допомагаємо, але повірте мені, допомоги ніколи не може бути забагато», – каже Берінчик.

Боксер наголосив, що його рідне місто окуповане вже дев’ять років.

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«Це не просто конфлікт – це справжня війна, яка розпочалась у 2014 році, а повномасштабне вторгнення відбулось 24 лютого 2022-го. Моє рідне місто Краснодон розташоване в Луганській області і вже 9 років окуповане», – сказав Денис Берінчик

35-річний Денис Берінчик після початку повномасштабної російської агресії вступив до лав тероборони. Зараз боксер займається волонтерством.

Він є володарем титулу WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг) та срібним медалістом Олімпіади-2012.

Нагадаємо, українець Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU.

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До слова, скандальний український боксер Іван Редкач відвідав Москву та Петербург на тлі повномасштабної агресії Росії.