Збірна України з дзюдо стала третьою у медальному заліку Кубку Європи у Румунії



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Українці здобули два золота, два срібла та 11 бронз

Юніорський Кубок Європи, що 11-12 серпня пройшов у румунському місті Клуж-Напока, приніс Україні 15 нагород, у тому числі два золота від Саблєвої (до 44 кг) і Халматова (до 55 кг).

В України – третє місце у медальному заліку, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Переможні фінали подарував перший змагальний день. Для Катерини Саблєвої – це третє золото у нинішньому сезоні. У липні спочатку в польській Гдині, а потім в угорському Пакші спортсменка теж була непереможною на Кубках Європи серед юніорів.

Дільшот Халматов вдруге підкорив найвищу сходинку, в його активі ще перше місце у Пакші.

Субота подарувала ще п'ятьох медалістів. Бронзові нагороди здобули Дарина Ляшук (до 48 кг), Анастасія Врублевська та Христина Янчук (до 52 кг), Владислава Нецвіт (до 57 кг) і Георгій Чохонелідзе (до 66 кг).

12 числа теж двоє українських спортсменів дісталися до фіналу. Але Анастасія Антіпіна (до 63 кг) і Євген Вегера (до 100 кг) не змогли повторити результат, який вони досягли місяць тому на Кубку Європи в угорському місті Пакш – вони стали срібними призерами.

Шість бронзових нагород неділі принесли Ганна Антикало (до 70 кг), Станіслав Гунченко та Дмитро Цюх (до 81 кг), Олексій Бабенко та Вадим Велков (до 90 кг), Аслан Куразов (до 100 кг).