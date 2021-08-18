Збірна України з футболу отримала нового головного тренера

До матчів відбору чемпіонату світу національну команду готуватиме Олександр Петраков

До пізньої ночі Виконком Української асоціації футболу вирішував, кому довірити національну команду з футболу. Врешті затвердили на посаді Олександра Петракова, який 2019 року разом з юнацькою командою виграв чемпіонат світу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко в соцмережах.

«Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу.

Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому», – написав Павелко.

Місце тренера національної збірної звільнилося після того, як Андрій Шевченко, який вивів команду до чвертьфіналу чемпіонату Європи, в соцмережах повідомив, що не продовжуватиме угоду з УАФ.

Збірну мав очолити Сергій Ребров, проте він не зміг розірвати контракт з «Аль-Айном» з Еміратів.

Перший матч під керівництвом нового тренера збірна України в рамках відбору до ЧС-2022 проведе першого вересня в Казахстані. 4 вересня до Києва завітають чемпіони світу французи.

Збірна України після трьох турів відбірного турніру має в активі три очки. Лідирує Франція, яка набрала сім очок.

До фінальної частини виходить переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, виборюватиме путівку на фінальний турнір в матчах плей-оф.