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    Тренер «Монако» запланував забити «Шахтарю» два голи

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    Ніко Ковач сподівається перемогти в Харкові - Тренер «Монако» запланував забити «Шахтарю» два голи
    Ніко Ковач сподівається перемогти в Харкові
    Фото з відкритих джерел

    Французькому клубу треба перемагати в матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів

    Перемога над «Монако» в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів (1:0) зробила «Шахтар» фаворитом в боротьбі за путівку до групового етапу турніру. Проте французький клуб ще попсує нерви. Їхній тренер Ніко Ковач заявив після зустрічі, що в Харкові, де 25 серпня відбудеться другий поєдинок між суперниками, його команда планує забити два голи.

    «Розпочали ми не так, як хотіли. Тактично «Шахтар» нас перегравав. Ми втрачали м'яч дуже легко і не могли знайти потрібну впевненість. Коли пропустили, то наступні 70 хвилин домінували, створили масу моментів, але не змогли їх реалізувати, – розповів Ковач після гри. – Нам потрібно бути готовими зіграти навіть 180 хвилин. Футболістам немає сенсу розчаровуватися, бо ще нічого не втрачено. Супернику допоміг воротар. Коли форварди втрачають моменти, виникають одні і ті ж запитання, на які у тренера одна відповідь: потрібно забивати. Зараз у нас цього немає, але сподіваємося, що це буде в матчі-відповіді. Там нам треба реалізувати щонайменше два моменти».

    «Шахтар» здобув перемогу в Монако завдяки голу Педріньо.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ніко Ковач
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    Тренер «Монако» запланував забити «Шахтарю» два голи