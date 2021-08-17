Не тисніть на Магучіх, інакше вона поїде, – міністр спорту

Усі повинні зробити висновки і рухатись далі, каже Вадим Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт став на захист бронзової призерки Олімпіади Ярослави Магучіх. Про це пише Українська правда.

Після фінальних змагань Магучіх зробила фото із росіянкою Марією Ласіцкене, що викликало неоднозначну реакцію в Україні.

«Ярослава з сім років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала. Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали.

Але щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали.

Є така ситуація, всі повинні зробити висновки, і я в тому числі, і рухатись далі», – казав Гутцайт.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо проходила із 23 липня по 8 серпня.

Збірна України здобула 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Днями Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменок світу в стрибках у висоту.

На першій сходинці опинилася 19-річна українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо.

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