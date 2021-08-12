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    Ребров розповів про перспективи очолити збірну України

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    Сергій Ребров ще сподівається на роботу зі збірною України - Ребров розповів про перспективи очолити збірну України
    Сергій Ребров ще сподівається на роботу зі збірною України
    Фото з відкритих джерел

    Тренер готовий стати тренером національної команди, але для рішення прийматиме клуб, в якому він працює

    Сергій Ребров, який наразі тренує «Аль-Айн» і є кандидатом на посаду головного тренера збірної України, розповів, від чого залежить його майбутнє. Слова тренера наводить прес-служба клубу з Еміратів.

    «Був би радий взяти на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але я зараз тут, в Еміратах, виконую свій контракт. Якщо клуб вирішить, що я маю піти, безсумнівно, я прийму роботу головним тренером збірної України.

    Дуже задоволений роботою «Аль-Айна» на зборах в Іспанії. Звичайно, є деякі дрібні деталі, які вимагають подвоєних зусиль, щоб досягти необхідного рівня. Але в цілому справи йшли добре.

    Клуб шукає футболістів з високою ефективністю. Гравці розуміють, що «Аль-Айн» запросив їх через наявність великого потенціалу. Від усіх вимагається швидко адаптуватися до плану і стилю гри тренера. Упевнений, вони зможуть швидко пристосуватися до гри, яку хоче показувати команда».

    В разі, якщо Реброву не вдасться домовитися з клубом, місце в збірній України, не виключено, займе Олександр Петраков, який з молодіжною командою став чемпіоном світу.

    Тим часом нападник збірної України відмовився давати інтерв’ю російською мовою.


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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров
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    Ребров розповів про перспективи очолити збірну України