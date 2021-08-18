«Шахтар» взяв гору над «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів

Команді Роберто Де Дзербі треба зберегти мінімальну перевагу, яку вона здобула в Монте-Карло

Донецький «Шахтар» зробив ще один крок до групового турніру Ліги чемпіонів. В першому матчі раунду плей-оф команда Роберто Де Дзербі взяла гору над бронзовим призером чемпіонату Франції «Монако». Єдиний м'яч у зустрічі в першому таймі забив півзахисник гостей Педріньо - 0:1. Тепер, щоб подолати останній бар'єр кваліфікації, віце-чемпіонам України треба зберегти перевагу у грі-відповіді, яка відбудеться 25 серпня.

«Шахтар» вправно провів зустріч. Розпочав з тотального контролю м‘яча, і доволі швидко свого досяг. На 19-й хвилині бразильський півзахисник «гірників» продерся крізь ноги трьох захисників і влучно пробив у кут воріт.

Забитий гол посприяв тому, щоб «Монако» активізувався. Господарі перехопили ініціативу і створили кілька слушних нагод для взяття воріт. Кілька разів українську команду рятував Трубін, не забивали з вигідних положень і нападники французького клубу. Одного разу «гірників» врятувала стійка воріт.

По перерві малюнок гри особливо не змінився. Знову жваво розпочав «Шахтар», але монегаски перехопили ініціативу. Небезпечних моментів, щоправда, біля воріт Трубіна стало менше. «Гірники» оборонялися всією командою і впевнено довели справу до перемоги.

Ліга чемпіонів. Плей-оф групового раунду. Перший матч

«Монако» – «Шахтар» – 0:1

Гол: Педріньо (19).

«Монако»: Маецкі, К.Енріке, Бадьяшиль, Маріпан, Сідібе, Чуамені, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головін (Діоп, 60), Ж.Мартінш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Марлон, Вітао, Додо, Педріньо (А.Патрік, 46), М.Антоніо, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сікан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

Докладніше: «Монако» – «Шахтар» – 0:1: онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів.