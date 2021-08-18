  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» взяв гору над «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Педріньо забив дуже красивий м'яч у ворота французького клубу - «Шахтар» взяв гору над «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів
    Педріньо забив дуже красивий м'яч у ворота французького клубу
    Фото з відкритих джерел

    Команді Роберто Де Дзербі треба зберегти мінімальну перевагу, яку вона здобула в Монте-Карло

    Донецький «Шахтар» зробив ще один крок до групового турніру Ліги чемпіонів. В першому матчі раунду плей-оф команда Роберто Де Дзербі взяла гору над бронзовим призером чемпіонату Франції «Монако». Єдиний м'яч у зустрічі в першому таймі забив півзахисник гостей Педріньо - 0:1. Тепер, щоб подолати останній бар'єр кваліфікації, віце-чемпіонам України треба зберегти перевагу у грі-відповіді, яка відбудеться 25 серпня.

    «Шахтар» вправно провів зустріч. Розпочав з тотального контролю м‘яча, і доволі швидко свого досяг. На 19-й хвилині бразильський півзахисник «гірників» продерся крізь ноги трьох захисників і влучно пробив у кут воріт.

    21_06

    Забитий гол посприяв тому, щоб «Монако» активізувався. Господарі перехопили ініціативу і створили кілька слушних нагод для взяття воріт. Кілька разів українську команду рятував Трубін, не забивали з вигідних положень і нападники французького клубу. Одного разу «гірників» врятувала стійка воріт.

    22_21

    По перерві малюнок гри особливо не змінився. Знову жваво розпочав «Шахтар», але монегаски перехопили ініціативу. Небезпечних моментів, щоправда, біля воріт Трубіна стало менше. «Гірники» оборонялися всією командою і впевнено довели справу до перемоги.

    Ліга чемпіонів. Плей-оф групового раунду. Перший матч

    «Монако» – «Шахтар» – 0:1

    Гол: Педріньо (19).

    «Монако»: Маецкі, К.Енріке, Бадьяшиль, Маріпан, Сідібе, Чуамені, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головін (Діоп, 60), Ж.Мартінш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

    «Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Марлон, Вітао, Додо, Педріньо (А.Патрік, 46), М.Антоніо, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сікан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

    Докладніше: «Монако» – «Шахтар» – 0:1: онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» взяв гору над «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів