Збірна України з футболу знялася для календаря на 2020 рік (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Календар виконано в біло-золотих кольорах

Поруч з дорослими лідерами місце знайшлося і для молодих талантів

Кращі українські футболісти знялися для календаря Української асоціації футболу на 2020 рік. Лейтмотивом календаря стали два головні здобутки українських футболістів у 2019 році - національна команда під орудою Андрія Шевченка здобула путівку на Євро-2020. Уперше в історії збірна України не тільки не програла жодного матчу у відборі, а й була непереможною навіть у товариських поєдинках, провівши без поразок календарний рік.

А юнацька збірна України U-20, уперше в історії ставши чемпіоном світу. Тому героями календаря на 2020-й рік вирішили зробити не лише гравців головної команди країни, а й юних чемпіонів світу, яким присвячено спеціальну сторінку у виданні. Ці дві події надихнули авторів офіційного календаря зробити його в біло-золотих кольорах. До того ж у 2019-му біла форма стала одним з офіційних комплектів для національної команди.

Нажаль, побачити новий календар вболівальники поки що можуть хіба що на фото УАФ, бо в продажу на офіційному сайті його зараз нема.