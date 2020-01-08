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    Світоліна і Ястремська повернуться до складу збірної України після скандалу з федерацією

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    Даяна Ястремська і Еліна Світоліна допоможуть Неньці Україні - Світоліна і Ястремська повернуться до складу збірної України після скандалу з федерацією
    Даяна Ястремська і Еліна Світоліна допоможуть Неньці Україні
    УНІАН

    Провідні тенісистки вочевидь хочуть потрапити на Олімпіаду

    Федерація тенісу України оголосила склад жіночої збірної на матч Кубка федерації з Естонією. Зустріч відбудеться з 5 по 8 лютого – команди зіграють у Першій групі Євро-Африканської зони.

    Збірна України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Завацька, Леся Цуренко.

    Варто відзначити присутність у складі Еліни Світоліної і Даяни Ястремської. Торік вони не змогли чи не захотіли допомогти збірній в матчі з командою Польщі, що спровокувало скандал.

    Самі тенісистки і тренер збірної Михайло Филима причиною цього рішення назвали травму, проте в самій Федерації тенісу України заявили про надмірні фінансові апетити зіркових спортсменок.

    «Причиною є нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток Стефаном Гуровим», - повідомлялося в офіційній заяві ФТУ.  

    Цьогоріч сторонам вочевидь вдалося досягти згоди. Не виключено, ще й тому, що Світоліна та Ястремська розраховують виступити на Олімпіаді-2020. Обов’язковою умовою для того, щоб потрапити на Ігри, є виступ за збірну в Кубку Федерації.

     Читайте також: Леся Цуренко вперше за багато років вилетіла з топ-100 рейтингу WTA
    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Збірна України Даяна Ястремська Олімпіада-2020 Катерина Завацька Михайло Филима
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