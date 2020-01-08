Світоліна і Ястремська повернуться до складу збірної України після скандалу з федерацією



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Даяна Ястремська і Еліна Світоліна допоможуть Неньці Україні УНІАН

Провідні тенісистки вочевидь хочуть потрапити на Олімпіаду

Федерація тенісу України оголосила склад жіночої збірної на матч Кубка федерації з Естонією. Зустріч відбудеться з 5 по 8 лютого – команди зіграють у Першій групі Євро-Африканської зони.

Збірна України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Завацька, Леся Цуренко.

Варто відзначити присутність у складі Еліни Світоліної і Даяни Ястремської. Торік вони не змогли чи не захотіли допомогти збірній в матчі з командою Польщі, що спровокувало скандал.

Самі тенісистки і тренер збірної Михайло Филима причиною цього рішення назвали травму, проте в самій Федерації тенісу України заявили про надмірні фінансові апетити зіркових спортсменок.

«Причиною є нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток Стефаном Гуровим», - повідомлялося в офіційній заяві ФТУ.

Цьогоріч сторонам вочевидь вдалося досягти згоди. Не виключено, ще й тому, що Світоліна та Ястремська розраховують виступити на Олімпіаді-2020. Обов’язковою умовою для того, щоб потрапити на Ігри, є виступ за збірну в Кубку Федерації.