Збірна України з хокею оголосила розширений склад на чемпіонат світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для Михайла Чиканцева то буде дебют на такому рівні УХЛ

В обоймі Олега Тимченка достатньо хлопців з числа тих, які вигравали торішню першість у дивізіоні 1В

Федерація хокею України опублікувала список гравців-кандидатів до юніорської збірної України, які будуть запрошені на підсумковий навчально-тренувальний збір перед початком чемпіонату світу.

До обойми потрапили 26 хокеїстів, 13 з яких представляють команди Української хокейної ліги, 5 - команди юніорського чемпіонату України, а ще 8 виступають за кордоном. Старший тренер збірної Олег Тимченко запросив на збір 2 воротарів, 9 оборонців і 15 нападників.

Воротарі: Дмитро Сердюк («Кристал» Саратов, Росія), Назарій Сушак («Крижані Вовки»)

Оборонці: Кирило Будько, Микита Кругляков, Денис Матусевич (усі - «Дніпро»), Артем Гребеник («Білий Барс»), Андрій Євтухов («Spingfield Jr. Pics», USPHL, США), Володимир Остапюк («North York Rangers», GTHL, Канада), Євген Ратушний, Іван Сисак (обидва - «Галицькі Леви»), Ілля Сіроштан («Hoba Bratislava», Словаччина)

Нападники: Євген Абаджян, Дмитро Попережай (обидва - «Галицькі Леви»), Олексій Болотін, Данило Дуюн (обидва - «Дніпро»/«Крижані Вовки»), Денис Бородай, Артем Грабовецький, Ярослав Панченко (всі - «Білий Барс») , Владислав Брага, Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі - «Дніпро»), Роман Кізло («Grey Highlands Hawks», CPJHL, Канада), Станіслав Садовиков («Динамо»), Богдан Середницький («Spisska Nova Ves», Словаччина), Тимур Хмельов («Okanagan Europe», Австрія), Михайло Чиканцев («Пухов», Словаччина)

Сам навчально-тренувальний збір відбудеться на базі льодової арени «Термінал» у Броварах з 2 по 13 квітня. В рамках підготовки передбачено проведення двох контрольних матчів 8 і 9 квітня, суперник української команди буде оголошений пізніше.

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Дивізіоні 1А відбудеться 14-20 квітня у французькому Ґреноблі. Суперниками нашої команди стануть однолітки з Німеччини, Франції, Данії, Казахстану і Норвегії.

Джерело: Українська хокейна ліга