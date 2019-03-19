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    Збірна України з хокею оголосила розширений склад на чемпіонат світу

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    Для Михайла Чиканцева то буде дебют на такому рівні - Збірна України з хокею оголосила розширений склад на чемпіонат світу
    Для Михайла Чиканцева то буде дебют на такому рівні
    УХЛ

    В обоймі Олега Тимченка достатньо хлопців з числа тих, які вигравали торішню першість у дивізіоні 1В

    Федерація хокею України опублікувала список гравців-кандидатів до юніорської збірної України, які будуть запрошені на підсумковий навчально-тренувальний збір перед початком чемпіонату світу.

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    До обойми потрапили 26 хокеїстів, 13 з яких представляють команди Української хокейної ліги, 5 - команди юніорського чемпіонату України, а ще 8 виступають за кордоном. Старший тренер збірної Олег Тимченко запросив на збір 2 воротарів, 9 оборонців і 15 нападників.

    Воротарі: Дмитро Сердюк («Кристал» Саратов, Росія), Назарій Сушак («Крижані Вовки»)

    Оборонці: Кирило Будько, Микита Кругляков, Денис Матусевич (усі - «Дніпро»), Артем Гребеник («Білий Барс»), Андрій Євтухов («Spingfield Jr. Pics», USPHL, США), Володимир Остапюк («North York Rangers», GTHL, Канада), Євген Ратушний, Іван Сисак (обидва - «Галицькі Леви»), Ілля Сіроштан («Hoba Bratislava», Словаччина)

    Нападники: Євген Абаджян, Дмитро Попережай (обидва - «Галицькі Леви»), Олексій Болотін, Данило Дуюн (обидва - «Дніпро»/«Крижані Вовки»), Денис Бородай, Артем Грабовецький, Ярослав Панченко (всі - «Білий Барс») , Владислав Брага, Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі - «Дніпро»), Роман Кізло («Grey Highlands Hawks», CPJHL, Канада), Станіслав Садовиков («Динамо»), Богдан Середницький («Spisska Nova Ves», Словаччина), Тимур Хмельов («Okanagan Europe», Австрія), Михайло Чиканцев («Пухов», Словаччина)

    Сам навчально-тренувальний збір відбудеться на базі льодової арени «Термінал» у Броварах з 2 по 13 квітня. В рамках підготовки передбачено проведення двох контрольних матчів 8 і 9 квітня, суперник української команди буде оголошений пізніше.

    Нагадаємо, що чемпіонат світу в Дивізіоні 1А відбудеться 14-20 квітня у французькому Ґреноблі. Суперниками нашої команди стануть однолітки з Німеччини, Франції, Данії, Казахстану і Норвегії.

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    Джерело: Українська хокейна ліга

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    чемпіонат світу Збірна України хокей Олег Тимченко Михайло Чиканцев Дмитро Сердюк Тимур Хмельов Назарій Сушак Богдан Середницький Кирило Будько Станіслав Садовиков Микита Кругляков Роман Кізло Денис Матусевич Артем Целогородцев Артем Гребеник Святослав Тимченко Андрій Євтухов Владислав Брага Володимир Остапюк Ярослав Панченко Євген Ратушний Артем Грабовецький Іван Сисак Денис Бородай Данило Дуюн Олексій Болотін Дмитро Попережай Євген Абаджян Ілля Сіроштан
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