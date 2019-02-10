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    Матч дитячих хокейних клубів Одеси та Донецька завершився масовою бійкою (відео)

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    Стосунки хлопці з &laquo;Морських вовків&raquo; і &laquo;Донбасу&raquo; виясняли після завершення поєдинку - Матч дитячих хокейних клубів Одеси та Донецька завершився масовою бійкою (відео)
    Стосунки хлопці з «Морських вовків» і «Донбасу» виясняли після завершення поєдинку
    Думская

    Схоже нечасто побачиш навіть у зустрічах дорослих команд

    В рамках всеукраїнського турніру серед хокеїстів у віці 11-12 років одеський хокейний клуб «Морські вовки» з рахунком 6:1 розгромив донецький «Донбас».

    З перших секунд матчу, який відбувався в одеському Палаці спорту, одесити продемонстрували свою перевагу. Перший період закінчили з рахунком 1:0 на користь господарів.

    Гості неодноразово намагалися переломити хід гри, але одесити практично миттєво перехоплювали ініціативу. У другому періоді «Морські вовки» продовжили нав'язувати свою гру і закінчили його з рахунком 3:0.

    «Морські вовки» - «Донбас». 6:1 і масова бійка

    Після перерви в завершальному третьому періоді одесити все ж пропустили одну шайбу від «Донбасу», але швидко перегрупувалися і забили у відповідь.

    У підсумку поєдинок закінчився з рахунком 6:1 на користь «Морських вовків».

    Коли команди вишикувалися в кінці матчу, один з хокеїстів з команди «Донбас» ударив «Морського вовка», в результаті чого між двома командами зав'язалася масова бійка. Розняти команди вдалося тренерам.

    «Морські вовки», незважаючи на те, що не були затійниками бійки, отримали покарання від тренера у вигляді перекидів у ковзанах на льоду.

     Читайте також: Україна розгромно програла Польщі в хокей

    Джерело: Думская

    Донбас хокей одесити
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