Депутати Київради проголосували за створення дитячої школи легендарного хокейного клубу
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Обранці підтримали дане рішення без обговорення
У Києві планують створити дитячо-юнацьку спортивну школу з хокею «Сокіл».
Відповідний проект рішення «Про створення дитячо-юнацької спортивної школи з хокею «Сокіл» депутати Київради підтримали на засіданні 28 лютого. За проголосував 61 депутат.
Ініціатором проекту виступив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Відзначається, що депутати підтримали це рішення без обговорення.
Раніше також повідомлялося, що 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл перейдуть у власність Києва.
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Джерело: Вечірній Київ