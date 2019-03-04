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    Депутати Київради проголосували за створення дитячої школи легендарного хокейного клубу

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    складний процес відродження &laquo;Сокола&raquo; поволі просувається - Депутати Київради проголосували за створення дитячої школи легендарного хокейного клубу
    складний процес відродження «Сокола» поволі просувається
    Фото з соцмереж

    Обранці підтримали дане рішення без обговорення

    У Києві планують створити дитячо-юнацьку спортивну школу з хокею «Сокіл».

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    Відповідний проект рішення «Про створення дитячо-юнацької спортивної школи з хокею «Сокіл» депутати Київради підтримали на засіданні 28 лютого. За проголосував 61 депутат.

    Ініціатором проекту виступив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

    Відзначається, що депутати підтримали це рішення без обговорення.

    Раніше також повідомлялося, що 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл перейдуть у власність Києва.

     Читайте також: 34 роки тому київський «Сокіл» єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СССР. Долі творців цієї бронзи

    Джерело: Вечірній Київ

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    хокей КМДА ХК Сокіл Валентин Мондрієвський
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