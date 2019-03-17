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    «Білий Барс» вирвав перемогу за 27 секунд до сирени і скоротив рахунок в серії з «Донбасом» (відео)

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    &laquo;Білий Барс&raquo; зумів шокувати донеччан - «Білий Барс» вирвав перемогу за 27 секунд до сирени і скоротив рахунок в серії з «Донбасом» (відео)
    «Білий Барс» зумів шокувати донеччан
    Українська хокейна ліга

    Перемогу білоцерківцям принесла шайба Юрія Качана

    У Білій Церкві відбувся третій матч півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між донецьким «Донбасом» і білоцерківським «Білим Барсом».

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    Дуже в'язкий і важкий поєдинок з великою кількістю небезпечних випадів і грубих моментів провели обидві команди. І хоч в першому періоді «барси» перекидали своїх гостей з Донецька з рахунком 12:8, але на табло за підсумками перших 20 хвилин зустрічі так і залишилися нулі.

    Закинуті шайби вболівальники побачили лише на екваторі зустрічі, коли спочатку Назар Ружников зумів скористатися помилкою оборони донеччан і відкрити рахунок в матчі. А потім капітан «Донбасу» Віктор Захаров відправив шайбу у точно в ближній верхній кут воріт Кирила Кучера і зрівняв цифри на табло.

    Третя двадцятихвилинка пройшла при гострій боротьбі на всіх ділянках майданчика, однак вийти вперед жодної з команд не дозволяла відмінна гра Кирила Кучера і Богдана Дяченка. Доля матчу вирішилася за 27 секунд до кінця основного часу, коли Юрій Качан зміг прошити голкіпера донеччан і закинути переможну шайбу в цьому поєдинку.

    Таким чином ця перемога дозволила «Білому Барсу» розмочити рахунок у півфінальній серії і продовжити її до п'яти поєдинків.

    «Білий Барс» (Біла Церква) - «Донбас» (Донецьк) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

    Рахунок в серії - 1:2

    Шайби: 1:0 - Ружников, 31:57. 1:1 - Віктор Захаров (Гончаров), 34:02. 2:1 - Юрій Качан (Ружников, Дурдиєв), 59:33

    «Білий Барс»: Кучер; Логачов - Ядловський, Васильєв - Таран (к), Гребеник - Грицюк; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Арабов, Дурдиев - Печерських - Гриценко, Панов - Бородай - Ромахін

    «Донбас»: Дяченко; Сильницький - Фроленко, Ігнатенко - Гончаров, Александров - Григор'єв, Воронін - Мартинюк; Лялька - Мазур - Коренчук, Манукян - Захаров (к) - Костиков, Пуголовкін - Карпенко - Никифоров, Мостовий, Денискін

    «Білий Барс» (Біла Церква) - «Донбас» (Донецьк) - 2:1

    Четвертий матч в серії команди зіграють 19 березня о 18:45.

    Зауважимо, що раніше «Кременчук» мінімально обіграв «Дніпро» і повів в рахунку в іншій півфінальній серії.

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    Джерело: Українська хокейна ліга

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