«Білий Барс» вирвав перемогу за 27 секунд до сирени і скоротив рахунок в серії з «Донбасом» (відео)



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«Білий Барс» зумів шокувати донеччан Українська хокейна ліга

Перемогу білоцерківцям принесла шайба Юрія Качана

У Білій Церкві відбувся третій матч півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між донецьким «Донбасом» і білоцерківським «Білим Барсом».

Дуже в'язкий і важкий поєдинок з великою кількістю небезпечних випадів і грубих моментів провели обидві команди. І хоч в першому періоді «барси» перекидали своїх гостей з Донецька з рахунком 12:8, але на табло за підсумками перших 20 хвилин зустрічі так і залишилися нулі.

Закинуті шайби вболівальники побачили лише на екваторі зустрічі, коли спочатку Назар Ружников зумів скористатися помилкою оборони донеччан і відкрити рахунок в матчі. А потім капітан «Донбасу» Віктор Захаров відправив шайбу у точно в ближній верхній кут воріт Кирила Кучера і зрівняв цифри на табло.

Третя двадцятихвилинка пройшла при гострій боротьбі на всіх ділянках майданчика, однак вийти вперед жодної з команд не дозволяла відмінна гра Кирила Кучера і Богдана Дяченка. Доля матчу вирішилася за 27 секунд до кінця основного часу, коли Юрій Качан зміг прошити голкіпера донеччан і закинути переможну шайбу в цьому поєдинку.

Таким чином ця перемога дозволила «Білому Барсу» розмочити рахунок у півфінальній серії і продовжити її до п'яти поєдинків.

«Білий Барс» (Біла Церква) - «Донбас» (Донецьк) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Рахунок в серії - 1:2

Шайби: 1:0 - Ружников, 31:57. 1:1 - Віктор Захаров (Гончаров), 34:02. 2:1 - Юрій Качан (Ружников, Дурдиєв), 59:33

«Білий Барс»: Кучер; Логачов - Ядловський, Васильєв - Таран (к), Гребеник - Грицюк; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Арабов, Дурдиев - Печерських - Гриценко, Панов - Бородай - Ромахін

«Донбас»: Дяченко; Сильницький - Фроленко, Ігнатенко - Гончаров, Александров - Григор'єв, Воронін - Мартинюк; Лялька - Мазур - Коренчук, Манукян - Захаров (к) - Костиков, Пуголовкін - Карпенко - Никифоров, Мостовий, Денискін

«Білий Барс» (Біла Церква) - «Донбас» (Донецьк) - 2:1

Четвертий матч в серії команди зіграють 19 березня о 18:45.



Зауважимо, що раніше «Кременчук» мінімально обіграв «Дніпро» і повів в рахунку в іншій півфінальній серії.

Джерело: Українська хокейна ліга