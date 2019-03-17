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    Хокеїста «Білого Барсу» дискваліфікували за удар судді в півфіналі чемпіонату України (відео)

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    Якби не інцидент з суддею, про Євгена Тимченка нині ніхто б не говорив - Хокеїста «Білого Барсу» дискваліфікували за удар судді в півфіналі чемпіонату України (відео)
    Якби не інцидент з суддею, про Євгена Тимченка нині ніхто б не говорив
    УХЛ

    Правда, шансів у команди Євгена Тимченка в протистоянні з «Донбасом» обмаль

    Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги дискваліфікував на два матчі гравця «Білого Барсу» Євгена Тимченка. Причина - навмисний поштовх судді в матчі серії плей-оф проти «Донбасу».

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    «На підставі відеозапису матчу і рапорту головного арбітра матчу між командами «Донбас» і «Білий Барс», який відбувся 13 березня 2019 року, спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги накладає на гравця команди «Білий Барс» Євгена Тимченка обов'язкову дискваліфікацію на дві гри за фізичний контакт з арбітром, відповідно до пункту 38 таблиці штрафних санкцій на гравців за порушення регламентів», - йдеться в офіційному повідомленні.

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    Таким чином, Євген Тимченко не зможе допомогти своїй команді в домашніх матчах півфіналу плей-оф проти «Донбасу». Ігри відбудуться 17 і 19 березня в 17:00 і 18:45 відповідно.

    Перший матч серії «Донбас» виграв у «Білого Барса» 9:1.

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    Джерело: Українська хокейна ліга

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    хокей Євген Тимченко Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК Білий Барс
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