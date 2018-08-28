Збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФРУ

Зустрічі відбудуться у межах чемпіонату Європи у дивізіоні «Конференція 1 «Північ»

13 жовтня цього року відбудеться стартовий матч чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» між національними збірними України та Люксембургу.

Гра відбудеться в Україні, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

Про місце проведення та час початку поєдинку буде повідомлено додатково.

За результатами попередньої європейської першості українська збірна набрала 11 очок і зайняла друге місце у дивізіоні «Конференція 1 «Північ», тим самим не змогла пробитися до дивізіону «Трофі», до якого з першої сходинки увійшли литовці (19 набраних очок).

До Вашої уваги повний календар ігор дивізіону «Конференція 1 «Північ»:

13.10.2018

Україна – Люксембург

20.10.2018

Швеція – Молдова

03.11.2018

Молдова – Угорщина

Люксембург – Швеція

10.11.2018

Угорщина – Україна

13.04.2019

Люксембург – Молдова

20.04.2019

Молдова – Україна

04.05.2019

Угорщина – Люксембург

11.05.2019

Швеція – Угорщина

18.05.2019

Україна – Швеція