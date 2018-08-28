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    Збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною

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    Фото ФРУ - Збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною
    Фото ФРУ

    Зустрічі відбудуться у межах чемпіонату Європи у дивізіоні «Конференція 1 «Північ»

    13 жовтня цього року відбудеться стартовий матч чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» між національними збірними України та Люксембургу.

    Гра відбудеться в Україні, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Про місце проведення та час початку поєдинку буде повідомлено додатково.

    За результатами попередньої європейської першості українська збірна набрала 11 очок і зайняла друге місце у дивізіоні «Конференція 1 «Північ», тим самим не змогла пробитися до дивізіону «Трофі», до якого з першої сходинки увійшли литовці (19 набраних очок).

    До Вашої уваги повний календар ігор дивізіону «Конференція 1 «Північ»:

    13.10.2018
    Україна – Люксембург

    20.10.2018
    Швеція – Молдова

    03.11.2018
    Молдова – Угорщина
    Люксембург – Швеція

    10.11.2018
    Угорщина – Україна

    13.04.2019
    Люксембург – Молдова

    20.04.2019
    Молдова – Україна

    04.05.2019
    Угорщина – Люксембург

    11.05.2019
    Швеція – Угорщина

    18.05.2019
    Україна – Швеція

    чемпіонат Європи Збірна України регбі
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