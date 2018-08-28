Збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною
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Зустрічі відбудуться у межах чемпіонату Європи у дивізіоні «Конференція 1 «Північ»
13 жовтня цього року відбудеться стартовий матч чемпіонату Європи з регбі-15 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» між національними збірними України та Люксембургу.
Гра відбудеться в Україні, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
Про місце проведення та час початку поєдинку буде повідомлено додатково.
За результатами попередньої європейської першості українська збірна набрала 11 очок і зайняла друге місце у дивізіоні «Конференція 1 «Північ», тим самим не змогла пробитися до дивізіону «Трофі», до якого з першої сходинки увійшли литовці (19 набраних очок).
До Вашої уваги повний календар ігор дивізіону «Конференція 1 «Північ»:
13.10.2018
Україна – Люксембург
20.10.2018
Швеція – Молдова
03.11.2018
Молдова – Угорщина
Люксембург – Швеція
10.11.2018
Угорщина – Україна
13.04.2019
Люксембург – Молдова
20.04.2019
Молдова – Україна
04.05.2019
Угорщина – Люксембург
11.05.2019
Швеція – Угорщина
18.05.2019
Україна – Швеція