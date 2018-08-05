Збірна України завоювала третє золото на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту



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Фото: Getty Images

Це золото стало вже третім для України на цьому чемпіонаті Європи

Збірна України з синхронного плавання завоювала золото в комбінації на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту, який проходить в ці дні в Глазго.

Українки в складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Валерії Апрелєвої, Марти Федіни, Олександри Кашуби, Яни Наречної, Катерини Резник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Єлизавети Яхно, Вероніки Гришко та Олександри Коваленко в фіналі виступали першими і отримали найвищий бал, випередивши італійок і іспанок.

Це золото стало вже третім для України на цьому чемпіонаті Європи.

У загальному заліку «синьо-жовті» поки посідають шосте місце.

Джерело: xsport.ua