Збірна України зберегла п’яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади
У дев’ятий день змагань наша команда збодула три золоті нагороди
За три дні завершується Паралімпіада в Токіо. Українські спортсмени демонструють стабільність – тримаються на п’ятому рядку медального заліку.
У дев’ятий день змагань наша збірна здобула дев’ять нагород.
«Золото»: Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Максим Крипак (100 метрів на спині).
«Срібло: Єлизавета Мерешко (400 метрів вільним стилем), Віктор Дідух/Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Антон Коль (50 метрів, спина), Денис Остапченко (50 метрів, спина), Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів).
«Бронза»: Олексій Денисюк (стрільба з пістолета, мікст, 25 метрів).
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