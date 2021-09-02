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    Збірна України зберегла п’яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади

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    Максим Кріпак приніз двадцяту золоту нагороду збірній України - Збірна України зберегла п’яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади
    Максим Кріпак приніз двадцяту золоту нагороду збірній України
    Фото з відкритих джерел

    У дев’ятий день змагань наша команда збодула три золоті нагороди

    За три дні завершується Паралімпіада в Токіо. Українські спортсмени демонструють стабільність – тримаються на п’ятому рядку медального заліку.

    У дев’ятий день змагань наша збірна здобула дев’ять нагород.

    «Золото»: Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Максим Крипак (100 метрів на спині).

    «Срібло: Єлизавета Мерешко (400 метрів вільним стилем), Віктор Дідух/Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Антон Коль (50 метрів, спина), Денис Остапченко (50 метрів, спина), Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів).

    «Бронза»: Олексій Денисюк (стрільба з пістолета, мікст, 25 метрів).

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Збірна України зберегла п’яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади