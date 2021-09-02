Україна з рекордом світу здобула двадцяту золоту медаль Паралімпіади

Чергову найвищу нагороду здобув плавець Максим Крипак

Плавець Максим Крипак приніс в скарбничку збірної України двадцяту золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо. 26-річний спортсмен з Харкова виступив на шостій дистації у Токіо, і вшосте піднявся на подіум. Цього разу на дистанції 100 метрів на спині.

Максим виграв цю дистанцію в Ріо-2016, є автором на ній світового рекорду. Крипак весь час лідирував і в підсумку покращив свій світовий рекорд на 0,05 секунди. Тепер він дорівнює 59,19 секунди.

Для Крипака - це дев'ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо. Загалом це двадцята золота медаль збірної України та 80-а загалом.

Раніше Україна з двох яскравих перемог розпочала дев’ятий день Паралімпіади.

Тим часом збірна України втратила ще одного гравця перед матчем з Францією.