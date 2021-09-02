Україна з двох яскравих перемог розпочала дев’ятий день Паралімпіади

Наша команда повернулася до ТОП-5 медального заліку Ігор

Легкоатлети Марія Помазан і Владислав Загребельний виграли золоті медалі на Паралімпіади в Токіо. В секторі для штовхання ядра українка змагалася сама з собою. Відправивши снаряд на 12,24 метра, вона більш ніж на три метри випередила найближчу конкурентку.

З вагомим відривом фінішував і Владислав у стрибках у довжину. Його результат 6,59 метра став новим рекордом Європи. Він стрибнув на 15 см далі, ніж срібний призер. Зазначимо, що на Іграх у Ріо-2016 Загребельний був лише четвертим і за 5 років зумів покращити свої показники більше, ніж на пів метра.

Збірна України має в активі 77 медалей. З них 19-ть – золоті. Перемоги Помазан і Загребельного дозволили нашій команді повернутися до ТОП-5 в командному заліку Паралімпіади.