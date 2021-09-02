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    Франція сенсаційно втратила очки перед матчем з Україною

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    Антуан Грізманн врятував французів від поразки - Франція сенсаційно втратила очки перед матчем з Україною
    Антуан Грізманн врятував французів від поразки
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіони світу на власному полі не змогли здолати Боснію і Герцеговину

    В групі D, де виступає збірна України неабияк заплуталася турнірна ситуація. Після прикрої нічиєї нашої команди в Казахстані, де вона пропустила гол на шостій доданій хвилині, подратували своїх уболівальників і французи. Чемпіони світу приймали збірну Боснії і Герцеговини і задовольнилися лише нічиєю 1:1. На гол Джеко відповів Грізманн, який повернувся з «Барселони» до «Атлетіко». Додамо, що господарі майже весь другий тайм грали в меншості – на 53-й хвилині вилучили Кенду.

    Таким чином, за втраченими очками не поступається лідеру збірна Фінляндії, а Боснія і Герцеговина може випередити збірну України вже 7 вересня, коли прийме в себе Казахстан.

    4 вересня Україна зіграє на НСК «Олімпійський» з Францією, а Фінляндія прийме Казахстан.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Франція сенсаційно втратила очки перед матчем з Україною