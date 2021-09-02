Франція сенсаційно втратила очки перед матчем з Україною

Чемпіони світу на власному полі не змогли здолати Боснію і Герцеговину

В групі D, де виступає збірна України неабияк заплуталася турнірна ситуація. Після прикрої нічиєї нашої команди в Казахстані, де вона пропустила гол на шостій доданій хвилині, подратували своїх уболівальників і французи. Чемпіони світу приймали збірну Боснії і Герцеговини і задовольнилися лише нічиєю 1:1. На гол Джеко відповів Грізманн, який повернувся з «Барселони» до «Атлетіко». Додамо, що господарі майже весь другий тайм грали в меншості – на 53-й хвилині вилучили Кенду.

Таким чином, за втраченими очками не поступається лідеру збірна Фінляндії, а Боснія і Герцеговина може випередити збірну України вже 7 вересня, коли прийме в себе Казахстан.

4 вересня Україна зіграє на НСК «Олімпійський» з Францією, а Фінляндія прийме Казахстан.