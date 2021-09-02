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    Плавчиня Мерешко здобула п’яту медаль Паралімпіади

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    Єлизавета Мерешко стала мультимедалісткою - Плавчиня Мерешко здобула п’яту медаль Паралімпіади
    Єлизавета Мерешко стала мультимедалісткою
    Фото з відкритих джерел

    Українська спортсменка лише одного разу після старту не потрапила на п’єдестал

    На Паралімпійських Іграх у Токіо срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем здобула плавчиня Єлизавета Мерешко.

    Цей фінал став для Мерешко шостим на Іграх у Токіо. У п'яти попередніх вона здобула чотири нагороди. Виграла золоті медалі у 50-метрівці вільним стилем та 100-метрівці брасом. І лише одного не потрапила на п’єдестал – у мікстестафеті 4х50 метрів.

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    Загалом в активі збірної України вже 84 медалі на Іграх в Токіо.

    Рекордсменом збірної є Максим Кріпак. Сьогодні він приніс в скарбничку збірної України двадцяту золоту медаль. 26-річний спортсмен з Харкова виступив на шостій дистації у Токіо, і вшосте піднявся на подіум. Цього разу на дистанції 100 метрів на спині.

    Для Крипака – це дев'ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо.

    Усі медалі дев’ятого дня Паралімпіади

    «Золото»: Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Максим Крипак (100 метрів на спині).

    «Срібло: Єлизавета Мерешко (400 метрів вільним стилем), Віктор Дідух/Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Антон Коль (50 метрів, спина), Денис Остапченко (50 метрів, спина), Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів).

    «Бронза»: Олексій Денисюк (стрільба з пістолета, мікст, 25 метрів).

    Теги: паралімпійські ігри
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    Плавчиня Мерешко здобула п’яту медаль Паралімпіади