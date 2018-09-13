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    Збірна України здобула важливу перемогу у відборі на чемпіонат Європи з футзалу (відео)

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    Фото АФУ - Збірна України здобула важливу перемогу у відборі на чемпіонат Європи з футзалу (відео)
    Фото АФУ

    Жіноча команда вирвала перемогу у команди Білорусі

    Жіноча збірна України з футзалу продовжує боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2019 року.

    У другий день кваліфікаційного турнірі, який приймають Черкаси, «синьо-жовті» зіграли з командою Білорусі.

    Розпочався поєдинок для українок дуже невдало, і перший тайм вони програли з рахунком 0:2.

    Однак у другій половині «синьо-жовті» зуміли втілити свою перевагу над суперницями, відзначившись чотирма «сухими» м’ячами.

    В іншому матчі групи Угорщина обіграла Казахстан.

    Таким чином, українки й угорки мають по чотири очки, і саме ці команди розіграють путівку у фінальний раунд турніру.

    Чемпіонат Європи 2019 року з футзалу

    Жіночі збірні

    Кваліфікаційний етап

    Україна – Білорусь – 4:2 (0:2)

    Голи: Форсюк (22), Дубицька (26), Дударчук (30), Сидоренко (39) – Попова (2, 15)

    Угорщина – Казахстан – 8:4 (3:2)

    Турнірне становище: Угорщина, Україна – по 4 (2), Білорусь – 3 (2), Казахстан – 0 (2).

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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