Збірна України здобула важливу перемогу у відборі на чемпіонат Європи з футзалу (відео)



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Фото АФУ

Жіноча команда вирвала перемогу у команди Білорусі

Жіноча збірна України з футзалу продовжує боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2019 року.

У другий день кваліфікаційного турнірі, який приймають Черкаси, «синьо-жовті» зіграли з командою Білорусі.

Розпочався поєдинок для українок дуже невдало, і перший тайм вони програли з рахунком 0:2.

Однак у другій половині «синьо-жовті» зуміли втілити свою перевагу над суперницями, відзначившись чотирма «сухими» м’ячами.

В іншому матчі групи Угорщина обіграла Казахстан.

Таким чином, українки й угорки мають по чотири очки, і саме ці команди розіграють путівку у фінальний раунд турніру.

Чемпіонат Європи 2019 року з футзалу

Жіночі збірні

Кваліфікаційний етап

Україна – Білорусь – 4:2 (0:2)

Голи: Форсюк (22), Дубицька (26), Дударчук (30), Сидоренко (39) – Попова (2, 15)

Угорщина – Казахстан – 8:4 (3:2)

Турнірне становище: Угорщина, Україна – по 4 (2), Білорусь – 3 (2), Казахстан – 0 (2).