Збірні України не змогли зачепитися за медалі на командній першості Європи з гольфу
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Українські спортсмени були далеко від боротьби за нагороди
1-4 серпня 2018 року у Загребі (Хорватія) відбувся European Team Shield Championship 2018 – командний чемпіонат Європи з гольфу серед аматорів.
Про це повідомляє офіційний сайт Національної всеукраїнської федерації гольфу.
Збірну України представляли:
жіноча команда – Растворцева Ельвіра, Федорович Марія, Гороховська Дар’я, Сапронова Валерія;
чоловіча команда – Маловичко Іван, Солієв Тимур, Каргаполов Федір, Малімон Сергій.
Капітан та тренер національної збірної – Ігор Затравкін.
Усього на чемпіонаті було 13 чоловічих команд (Хорватія, Литва, Мальта, Греція, Болгарія, Ліхтенштейн, Кіпр, Україна, Латвія, Македонія, Люксембург, Угорщина, Боснія та Герцеговина).
Жіночих команд було 10 (Польща, Латвія, Болгарія, Сербія, Україна, Угорщина, Греція, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн).
Жіноча команда України зайняла 10-те місце, а чоловіча – 11-те місце.