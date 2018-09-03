Збірні України (U-23) кваліфікувалися у фінал Ліги націй з баскетболу 3х3



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Фото взяте з ФБУ

І чоловіча, і жіноча команди вдало відіграли на останніх етапах відбору

Зайнявши підсумкове друге місце на п'ятому, передостанньому етапі відбору у фінал Ліги націй, що відбувся у Дебрецені, українська команда достроково зуміла кваліфікуватися на головні змагання.

Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, цей турнір пройде в індійському Хайдарабаді 22-23 вересня.

У трьох матчах українська збірна спочатку обіграла команду Угорщини (16:15), а потім здолала і збірну Нідерландів (15:10).

У фіналі змагань суперниками вітчизняної команди стала збірна Франції.

Французи активно розпочали поєдинок і здійснили ривок 5:0 за перші п’ять хвилин гри. Після цього українці зуміли вирівняти матч, проте наздогнати суперника не вдалося – 10:5.

Згодом і національна жіноча збірна України U-23 перемогла на турнірі у Дебрецені та кваліфікувалася до фінальної частини Ліги націй.

Українки у груповому раунді переконливо перемогли Угорщину (20:17) та Нідерланди (16:12).

У заключній, третій грі українські дівчата чудово відіграли всі 10 хвилин проти Франції та виграли турнір.

Українки захопили лідерство зі стартових секунд та утримували його до останньої хвилини зустрічі – 20:17.

Саме ця перемога і дозволила підопічним Володимира Холопова кваліфікуватися у фінальну частину змагань до Індії.