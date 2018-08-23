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    Збірні України з баскетболу 3х3 дізнались суперників по чемпіонату Європи U-18

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    Фото: ФБУ - Збірні України з баскетболу 3х3 дізнались суперників по чемпіонату Європи U-18
    Фото: ФБУ

    Загалом як в чолвіків так і в жінок утворено 4 групи по 3 команди.

    Стали відомі суперники українських збірних з баскетболу 3х3 до 18 років на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Дебрецені, Угорщина з 31 серпня по 2 вересня.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Дванадцять чоловічих та дванадцять жіночих команд з 17 країн отримали свої путівки в друге найбільше місто Угорщини після трьох кваліфікаційних турнірів в Італії, Угорщині та Франції.

    Чоловіча українська команда потрапила до групи А, де зіграє з Німеччиною (8) та Чехією (9).

    Українська збірна є першою сіяною на турнірі. 

    Дівчата також зіграють в групі А і також є першими сіяними.

    Суперницями українок стали Італія (8) та Іспанія (9). 

    Загалом як в чоловіків так і в жінок утворено 4 групи по 3 команди. 

    Задля виходу в плей-офф потрібно перемогти хоча б в одному з матчів, адже до наступної стадії потрапляє дві кращих команди з групи. 

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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