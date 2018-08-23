Збірні України з баскетболу 3х3 дізнались суперників по чемпіонату Європи U-18



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Фото: ФБУ

Загалом як в чолвіків так і в жінок утворено 4 групи по 3 команди.

Стали відомі суперники українських збірних з баскетболу 3х3 до 18 років на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Дебрецені, Угорщина з 31 серпня по 2 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Дванадцять чоловічих та дванадцять жіночих команд з 17 країн отримали свої путівки в друге найбільше місто Угорщини після трьох кваліфікаційних турнірів в Італії, Угорщині та Франції.

Чоловіча українська команда потрапила до групи А, де зіграє з Німеччиною (8) та Чехією (9).

Українська збірна є першою сіяною на турнірі.

Дівчата також зіграють в групі А і також є першими сіяними.

Суперницями українок стали Італія (8) та Іспанія (9).

Загалом як в чоловіків так і в жінок утворено 4 групи по 3 команди.

Задля виходу в плей-офф потрібно перемогти хоча б в одному з матчів, адже до наступної стадії потрапляє дві кращих команди з групи.