  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зеленський емоційно подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спортсменів глава держави назвав &laquo;наші герої&raquo; - Зеленський емоційно подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії
    Спортсменів глава держави назвав «наші герої»
    фото: Володимир Зеленський/ Тwitter

    Президент зазначив, що це найкращий результат українських футзалістів на Євро за останні 17 років

    Президент Володимир Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії у півфіналі Євро-2022. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

    Президент зазначив, що попри поразку наші гравці все одно герої.

    «Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, 4 лютого збірна України, яка дісталася до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу вперше за останні 17 років, не змогла подолати цей бар’єр. В напруженій боротьбі вона поступилася росіянам і тепер боротиметься за бронзові нагороди. Їхній суперник визначиться в двобої між Португалією та Іспанією.

    Читайте також:
    Теги: ГРУ Володимир Зеленський Україна футзал Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський емоційно подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії