Зеленський емоційно подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії

Президент зазначив, що це найкращий результат українських футзалістів на Євро за останні 17 років

Президент Володимир Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії у півфіналі Євро-2022. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

Президент зазначив, що попри поразку наші гравці все одно герої.

«Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні», – написав Зеленський.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Нагадаємо, 4 лютого збірна України, яка дісталася до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу вперше за останні 17 років, не змогла подолати цей бар’єр. В напруженій боротьбі вона поступилася росіянам і тепер боротиметься за бронзові нагороди. Їхній суперник визначиться в двобої між Португалією та Іспанією.

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