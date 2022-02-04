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    Євро-2022 з футзалу. Збірна України мінімально поступилася росіянам у півфіналі

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    Україні трішки не вистачило, щоб врятувати півфінальну гру - Євро-2022 з футзалу. Збірна України мінімально поступилася росіянам у півфіналі
    Україні трішки не вистачило, щоб врятувати півфінальну гру
    фото: УЄФА

    Наша команда провалила початок матчу, а потім, володіючи ініціативою, врятуватися не змогла

    Збірна України, яка дісталася до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу вперше за останні 17 років, не змогла подолати цей бар’єр. В напруженій боротьбі вона поступилася росіянам і тепер боротиметься за бронзові нагороди. Їхній суперник визначиться в двобої між Португалією та Іспанією.

    Наша команда нервово почала. М’яч не слухався, хлопці віддали ініціативу і перший гол пропустили вже на другій хвилині.

    Щоб прийти до тями їм знадобився певний час, але варто було хлопцям вирівняти гру, як другий м’яч влетів у наші ворота.

    Надію на порятунок українцям подарував Євген Сірий, який розстріляв ворота метрів з п’яти.

    В другому таймі українці вже домінували. Іноді, щоб мати чисельну перевагу, використовували воротаря як польового гравця. Кілька разів такий ризик ледве не призводив до взяття наших воріт, але в середині тайму в одній з контратак росіяни все ж таки збільшили рахунок.

    Знову інтригу в гру повернув Данило Абакшин, який вдало зіграв на п‘ятачку.

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    За хвилину до кінця українець Шотурма не забив пенальті.

    Останній шанс врятувати матч наша команда мала на останніх секундах. Розіграли до вірного, на дальній штанзі чатував Абакшин, проте влучити у ворота не зміг – 2:3.

    Україна – Росія – 2:3

    Голи: Сірий, 16, Абашин – Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31.

    Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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    Євро-2022 з футзалу. Збірна України мінімально поступилася росіянам у півфіналі