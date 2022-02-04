Євро-2022 з футзалу. Збірна України мінімально поступилася росіянам у півфіналі

Наша команда провалила початок матчу, а потім, володіючи ініціативою, врятуватися не змогла

Збірна України, яка дісталася до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу вперше за останні 17 років, не змогла подолати цей бар’єр. В напруженій боротьбі вона поступилася росіянам і тепер боротиметься за бронзові нагороди. Їхній суперник визначиться в двобої між Португалією та Іспанією.

Наша команда нервово почала. М’яч не слухався, хлопці віддали ініціативу і перший гол пропустили вже на другій хвилині.

Щоб прийти до тями їм знадобився певний час, але варто було хлопцям вирівняти гру, як другий м’яч влетів у наші ворота.

Надію на порятунок українцям подарував Євген Сірий, який розстріляв ворота метрів з п’яти.

В другому таймі українці вже домінували. Іноді, щоб мати чисельну перевагу, використовували воротаря як польового гравця. Кілька разів такий ризик ледве не призводив до взяття наших воріт, але в середині тайму в одній з контратак росіяни все ж таки збільшили рахунок.

Знову інтригу в гру повернув Данило Абакшин, який вдало зіграв на п‘ятачку.

За хвилину до кінця українець Шотурма не забив пенальті.

Останній шанс врятувати матч наша команда мала на останніх секундах. Розіграли до вірного, на дальній штанзі чатував Абакшин, проте влучити у ворота не зміг – 2:3.

Україна – Росія – 2:3

Голи: Сірий, 16, Абашин – Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31.

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.