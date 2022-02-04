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    На російському ТБ не встигли заглушити відому пісеньку про Путіна

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    Українські вболівальники на арені в Амстердамі - На російському ТБ не встигли заглушити відому пісеньку про Путіна
    Українські вболівальники на арені в Амстердамі
    фото з відкритих джерел

    Українські вболівальники забезпечили нашій команді потужну підтримку під час півфіналу Євро з футзалу

    Збірна України отримала неймовірну підтримку в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу з Росією. Наші вболівальники потрапили на арену в Амстердамі, де проходив матч, і постійно співали відомі пісні «Путін – х**ло!» і «Бий москаля, складайте трупи».

    Росіянам, звісно, це не сподобалося, і диктор по стадіону змушений був закликати наших фанатів «припинити пісні неспортивного характеру».

    На російському «Матч ТВ» не одразу схаменулися і кілька хвилин скандування українців чули і країні-окупанту. Проте потім наклали інтершум, наче в Росії пісню про Путіна не знають. В запису інтершум накладений вже на весь матч.

    Нашим гравцям така підтримка сподобалася і вони довго дякували фанатам за чудову підтримку.

    Збірна, на жаль, зазнала поразки – 2:3. На останніх хвилинах Шотурма не реалізував пенальті, а Абашин не влучив у породні ворота з гострого кута.

    Українська команда зіграє в матчі за бронзові нагороди з переможеною командою в іншому півфіналі – Португалією чи Іспанією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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    На російському ТБ не встигли заглушити відому пісеньку про Путіна