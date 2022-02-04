На російському ТБ не встигли заглушити відому пісеньку про Путіна

Українські вболівальники забезпечили нашій команді потужну підтримку під час півфіналу Євро з футзалу

Збірна України отримала неймовірну підтримку в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу з Росією. Наші вболівальники потрапили на арену в Амстердамі, де проходив матч, і постійно співали відомі пісні «Путін – х**ло!» і «Бий москаля, складайте трупи».

Росіянам, звісно, це не сподобалося, і диктор по стадіону змушений був закликати наших фанатів «припинити пісні неспортивного характеру».

На російському «Матч ТВ» не одразу схаменулися і кілька хвилин скандування українців чули і країні-окупанту. Проте потім наклали інтершум, наче в Росії пісню про Путіна не знають. В запису інтершум накладений вже на весь матч.

Нашим гравцям така підтримка сподобалася і вони довго дякували фанатам за чудову підтримку.

Збірна, на жаль, зазнала поразки – 2:3. На останніх хвилинах Шотурма не реалізував пенальті, а Абашин не влучив у породні ворота з гострого кута.

Українська команда зіграє в матчі за бронзові нагороди з переможеною командою в іншому півфіналі – Португалією чи Іспанією.