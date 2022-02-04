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    Думки вголос

    Сьогодні спортом №1 в Україні став футзал

    За &laquo;Спартак-Донецьк&raquo; виступають (колишні?) громадяни України - Сьогодні спортом №1 в Україні став футзал
    За «Спартак-Донецьк» виступають (колишні?) громадяни України
    фото з відкритих джерел

    У футзалі Росія вже анексувала Донецьк

    Вболіваємо за наших, проти росіян, з яких більшість натуралізовані бразильці.

    У зв'язку з цим, мабуть, вам буде цікаво дізнатися, що в футзалі Росія вже анексувала Донецьк.

    Ну як анексувала. Віднедавна в чемпіонаті РФ із футзалу (вища ліга, другий за рівнем дивізіон) грає команда «Спартак-Донецьк». І навіть є там лідером.

    За «Спартак-Донецьк» виступають (колишні?) громадяни України, які живуть на окупованій території, в Донецьку, і в більшості останнім часом уже встигли отримати паспорти РФ.

    Раніше вони грали в так званому «чемпіонаті ДНР» у цій же команді – «Спартак-Донецьк».

    Президент клубу «Спартак-Донецьк» – Олена Сіроватко, дружина так званого «міністра юстиції ДНР» Юрія Сіроватка, колаборанта і чиновника окупаційної влади.

    Російське футзальне керівництво не мало законного права приймати у першість РФ команду з України, хай і з окупованої території.

    Пригадуєте – була така спроба з кримськими клубами у великому футболі, але Україна вперлася, і УЄФА змусила рашистів витурити кримські команди зі своєї другої ліги.

    Але у футзалі Україна чи то не сильно впиралася, чи то справді сепари знайшли юридично підходящий спосіб. Вони зареєстрували клуб із такою ж назвою – «Спартак-Донецьк» – у сусідній Ростовській області РФ. І грають домашні матчі першості Росії в спорткомплексі «Ромашка» в посьолку Золота Коса під Таганрогом.

    А так – у клубі ті самі футболісти (два – офіційно громадяни України, Свиридов і Філатов), тренери, керівництво, та сама назва і символіка. «Представляють республіку».

    ...А ще в чемпіонаті Росії з футзалу представлена і є досить успішною команда КПРФ, яка належить Компартії Зюганова, і її гравці грають за збірну Росії сьогодні.

    Але то вже інша історія. Сьогодні ж у них потрібно просто виграти.

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    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: Росія УЄФА Збірна України Донецьк Україна футзал
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    Сьогодні спортом №1 в Україні став футзал