Сьогодні спортом №1 в Україні став футзал

У футзалі Росія вже анексувала Донецьк

Вболіваємо за наших, проти росіян, з яких більшість натуралізовані бразильці.

У зв'язку з цим, мабуть, вам буде цікаво дізнатися, що в футзалі Росія вже анексувала Донецьк.

Ну як анексувала. Віднедавна в чемпіонаті РФ із футзалу (вища ліга, другий за рівнем дивізіон) грає команда «Спартак-Донецьк». І навіть є там лідером.

За «Спартак-Донецьк» виступають (колишні?) громадяни України, які живуть на окупованій території, в Донецьку, і в більшості останнім часом уже встигли отримати паспорти РФ.

Раніше вони грали в так званому «чемпіонаті ДНР» у цій же команді – «Спартак-Донецьк».

Президент клубу «Спартак-Донецьк» – Олена Сіроватко, дружина так званого «міністра юстиції ДНР» Юрія Сіроватка, колаборанта і чиновника окупаційної влади.

Російське футзальне керівництво не мало законного права приймати у першість РФ команду з України, хай і з окупованої території.

Пригадуєте – була така спроба з кримськими клубами у великому футболі, але Україна вперлася, і УЄФА змусила рашистів витурити кримські команди зі своєї другої ліги.

Але у футзалі Україна чи то не сильно впиралася, чи то справді сепари знайшли юридично підходящий спосіб. Вони зареєстрували клуб із такою ж назвою – «Спартак-Донецьк» – у сусідній Ростовській області РФ. І грають домашні матчі першості Росії в спорткомплексі «Ромашка» в посьолку Золота Коса під Таганрогом.

А так – у клубі ті самі футболісти (два – офіційно громадяни України, Свиридов і Філатов), тренери, керівництво, та сама назва і символіка. «Представляють республіку».

...А ще в чемпіонаті Росії з футзалу представлена і є досить успішною команда КПРФ, яка належить Компартії Зюганова, і її гравці грають за збірну Росії сьогодні.

Але то вже інша історія. Сьогодні ж у них потрібно просто виграти.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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