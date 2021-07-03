Італія стала другим півфіналістом турніру

Збірна Роберто Манчіні здолала бельгійців і в наступному колі зустрінеться з Іспанією

Збірна Бельгії, яка за рейтингом ФІФА є найсильнішою командою світу, в чвертьфіналі поступилася італійцям. Команда Роберто Манчіні ще до перерви забила тричі, але арбітр зарахував лише два взяття воріт. Результативно атакували Барелла і Інсіньє.

Бельгійці зумілися повернутися в гру перед свистком на перерву. Лукаку реалізував пенальті і, здавалося, це не останній гол у матчі.

Проте весь другий тайм команди провели в рівній боротьбі з великою кількістю атак і моментів. Ближче до взяття воріт навіть були італійці, які справедливо й перемогли – 2:1.

Роберто Манчіні підготував міцну команду

У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії.

3 липня пройдуть чвертьфінали: Чехія - Данія і Україна - Англія.