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    Італія стала другим півфіналістом турніру

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    Італія стала другим півфіналістом турніру
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Роберто Манчіні здолала бельгійців і в наступному колі зустрінеться з Іспанією

    Збірна Бельгії, яка за рейтингом ФІФА є найсильнішою командою світу, в чвертьфіналі поступилася італійцям. Команда Роберто Манчіні ще до перерви забила тричі, але арбітр зарахував лише два взяття воріт. Результативно атакували Барелла і Інсіньє.

    Бельгійці зумілися повернутися в гру перед свистком на перерву. Лукаку реалізував пенальті і, здавалося, це не останній гол у матчі.

    Проте весь другий тайм команди провели в рівній боротьбі з великою кількістю атак і моментів. Ближче до взяття воріт навіть були італійці, які справедливо й перемогли – 2:1.

    Роберто Манчіні підготував міцну команду
    Роберто Манчіні підготував міцну команду

    У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії.

    3 липня пройдуть чвертьфінали: Чехія - Данія і Україна - Англія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Італія стала другим півфіналістом турніру