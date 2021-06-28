Роналду викинув капітанську пов’язку після поразки від Бельгії (фото)

Збірна Португалії склала повноваження чемпіона континенту

Кріштіану Роналду кинув капітанську пов'язку на газон після поразки в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 з Бельгією. Форвард в цій грі міг встановити світовий рекорд по голам за збірну, зараз йому не вистачає одного забитого м'яча. На рахунку Роналду 109 голів за національну команду.

Рахунок у матчі на 42-й хвилині відкрила збірна Бельгії. Гол забив Торган Азар, який вразив ворота португальців ударом з дальньої дистанції. На 48-й хвилині півзахисник збірної Бельгії Кевін Кевін Де Брюйне був замінений через травму.

У другій половині зустрічі Португалія спробувала зрівняти рахунок, але масована оборона Бельгії виявилася не по зубах Роналду і компанії, а десь банально не вистачило везіння. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу бельгійців – 1:0.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна Бельгії зустрінеться з командою Італії.

Раніше до 1/4 фіналу вийшли Данія, Італія і Чехія.