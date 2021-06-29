Кремлівські канали злякались пісеньки про Путіна і скасували показ матчу Україна - Швеція

Збірна України сьогодні, 29 червня, спробує пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи

Команда Андрія Шевченка сьогодні, 29 червня, проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. В Україні цей матч можна буде подивитися на центральних каналах.

А ось в Росії, де «бомбить» через вдалий виступ українців, з телевізійної сітки всупереч контрактних зобов’язень з УЄФА, матч нашої команди не покажуть. У телепрограмі гра Швеція – Україна замінена на серіал «Експерт» і програму Соловйова.

Коментатори в соцмережах припускають, що російські вболівальники симпатизують українській команді і підспівують біля телевізорів пісню «Путін – х###o», яка лунає з трибун під час матчів української збірної.