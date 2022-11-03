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Михайло Мудрик став найгіршим гравцем матчу «Шахтар» – «Лейпциг»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Михайло Мудрик став найгіршим гравцем матчу «Шахтар» – «Лейпциг»
Михайло Мудрик провів невдалий поєдинок у Варшаві
фото з відкритих джерел

Авторитетний портал виставив Михайлу Мудрику 5,5 бала

У заключному 6-му турі групового етапу Лігі чемпіонів «Шахтар» розгромно поступився «Лейпцигу» (0:4) і не вийшов у плей-оф. Навесні «гірники» будуть грати у Лізі Європи. Статистичний поратл Sofascore виставив оцінки обом командам, інформує «Главком».

Найкращими футболістами у складі «помаранчево-чорних» стали Лассіна Траоре і Тарас Степаненко – в обох 6,5. Найгіршим визнано Михайла Мудрика – 5,5 бала.

У «Лейпцига» найкращим гравцем став Крістофер Нкунку – 8,5 бала.

Михайло Мудрик став найгіршим гравцем матчу «Шахтар» – «Лейпциг» фото 1

Раніше стало відомо, які команди склали компанію «Шахтарю» у плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в заключному шостому турі групового турніру Ліги Європи «Динамо» прийме «Фенербахче».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Михайло Мудрик

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