Жіноча збірна України поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019



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Фото: facebook: Микола Миколайович

Наша команда розгромно прогала з рахунком 0:3

Жіноча збірна України несподівано зазнала поразки від збірної Греції у маті третього туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Якщо зважати на той факт, що перед початком турніру наша команда в континентальному рейтингу посідала 14-е місце, а суперник – тільки 27-е, то від «жовто-синіх» небезпідставно очікували впевненої перемоги.

Однак наша команда розгромно прогала з рахунком 0:3.

Таким чином, у підсумку «синьо-жовта» команда зазнала болючої поразки, а збірна Греції стала впевненим одноосібним лідером.

25 серпня команди знову поміряються силами, тільки цього разу господарками майданчику будуть уже підопічні Гільєрмо Ернандеса.

Чемпіонат Європи з волейболу

Кваліфікація (жінки)

Група С, 3-й тур

Україна - Греція 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)