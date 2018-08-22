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    Жіноча збірна України поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019

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    Фото:&nbsp;facebook: Микола Миколайович - Жіноча збірна України поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019
    Фото: facebook: Микола Миколайович

    Наша команда розгромно прогала з рахунком 0:3

    Жіноча збірна України несподівано зазнала поразки від збірної Греції у маті третього туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

    Якщо зважати на той факт, що перед початком турніру наша команда в континентальному рейтингу посідала 14-е місце, а суперник – тільки 27-е, то від «жовто-синіх» небезпідставно очікували впевненої перемоги.

    Однак наша команда розгромно прогала з рахунком 0:3.

    Таким чином, у підсумку «синьо-жовта» команда зазнала болючої поразки, а збірна Греції стала впевненим одноосібним лідером.

    25 серпня команди знову поміряються силами, тільки цього разу господарками майданчику будуть уже підопічні Гільєрмо Ернандеса.

    Чемпіонат Європи з волейболу

    Кваліфікація (жінки)

    Група С, 3-й тур

    Україна - Греція 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
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