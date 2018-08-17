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    Жіноча збірна України U-16 поступилася в другому матчі чемпіонату Європи з баскетболу

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України U-16 поступилася в другому матчі чемпіонату Європи з баскетболу
    Фото: ФБУ

    У наступному поєдинку збірна України грає 18 серпня проти Албанії

    Жіноча кадетська збірна України U-16 програла команді Білорусі в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Найкращими в складі нашої команди стали Владислава Кіба (13 очок, 8 підбирань) та Анастасія Ковтун (12 очок, 15 підбирань).

    Втім у суперниць ще результативніше відповіли Яна Лябедзич (23 очка, 10 підбирань) та Ірина Вєнская (20, 8).

    У наступному поєдинку збірна України грає 18 серпня проти Албанії.

    Початок о 17:00.

    Чемпіонат Європи U-16

    Дівчата. Дивізіон В

    Група D

    Україна – Білорусь 47:63 (9:10, 17:22, 17:8, 4:23)


    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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