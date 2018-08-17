Жіноча збірна України U-16 поступилася в другому матчі чемпіонату Європи з баскетболу
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Фото: ФБУ
У наступному поєдинку збірна України грає 18 серпня проти Албанії
Жіноча кадетська збірна України U-16 програла команді Білорусі в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Найкращими в складі нашої команди стали Владислава Кіба (13 очок, 8 підбирань) та Анастасія Ковтун (12 очок, 15 підбирань).
Втім у суперниць ще результативніше відповіли Яна Лябедзич (23 очка, 10 підбирань) та Ірина Вєнская (20, 8).
У наступному поєдинку збірна України грає 18 серпня проти Албанії.
Початок о 17:00.
Чемпіонат Європи U-16
Дівчата. Дивізіон В
Група D
Україна – Білорусь 47:63 (9:10, 17:22, 17:8, 4:23)