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    Жіноча збірна України (U-16) розіграє дев'яте місце на чемпіонаті Європи з баскетболу

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    Фото взяте з ФБУ - Жіноча збірна України (U-16) розіграє дев'яте місце на чемпіонаті Європи з баскетболу
    Фото взяте з ФБУ

    Українки здобули перемогу над господарками турніру

    Жіноча збірна України віком до 16-ти років здобула перемогу у матчі за 9-12 місця чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

    Команда Валерія Жартуна перемогла господарок змагань збірну Чорногорії з рахунком 52:42.

    Таким чином, українки оформили свою п’яту перемогу на турнірі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Найкращими у складі української команди стали Анастасія Ковтун, яка зробила дабл-дабл, набравши 14 очок і зробивши 13 підбирань, і Владислава Кіба, у якої 19 очок і 9 підбирань в активі.

    Поки що українські дівчата йдуть без поразок у втішному турнірі, і 25 серпня вони розіграють в останньому матчі на турнірі дев’яте місце зі збірною Естонії.

    Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

    Дівочі команди U-16

    Дивізіон В

    Чорногорія – Україна – 42:52 (7:14, 9:11, 17:13, 9:14)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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