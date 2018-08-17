Жіноча збірна України U-16 здобула вольову перемогу на старті чемпіонату Європи з баскетболу



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Жіноча збірна України U-16 з баскетболу. Фото: ФБУ

У наступному матчі наша команда грає 17 серпня проти Білорусі

Жіноча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Норвегії в стартовому поєдинку чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Перша половина матчу склалася для нашої команди не найкращим чином. На майданчику в основному йшла рівна боротьба. Однак суперниці все ж вибороли чотири очки переваги на велику перерву.

Та в третій чверті ситуація змінилася. Українки впевнено пішли вперед і в підсумку змінили рахунок уже на свою користь.

Заключній чверті наші дівчата не дозволили норвежкам позбавити себе стартової перемоги.

Найкращою в нашій команді стала Владислава Кіба – 23 очка, 9 підбирань. Анастасія Ковтун набрала 8 очок та 18 підбирань. 16 очок та 8 підбирань в здобутку Лідії Джус.

У наступному матчі наша команда грає 17 серпня проти Білорусі, яка сьогодні впевнено перемогла Боснію і Герцеговину – 83:54.



