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    Жіноча збірна України U-16 здобула вольову перемогу на старті чемпіонату Європи з баскетболу

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    Жіноча збірна України U-16 з баскетболу. Фото: ФБУ - Жіноча збірна України U-16 здобула вольову перемогу на старті чемпіонату Європи з баскетболу
    Жіноча збірна України U-16 з баскетболу. Фото: ФБУ

    У наступному матчі наша команда грає 17 серпня проти Білорусі

    Жіноча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Норвегії в стартовому поєдинку чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Перша половина матчу склалася для нашої команди не найкращим чином. На майданчику в основному йшла рівна боротьба. Однак суперниці все ж вибороли чотири очки переваги на велику перерву.

    Та в третій чверті ситуація змінилася. Українки впевнено пішли вперед і в підсумку змінили рахунок уже на свою користь. 

    Заключній чверті наші дівчата не дозволили норвежкам позбавити себе стартової перемоги. 

    Найкращою в нашій команді стала Владислава Кіба – 23 очка, 9 підбирань. Анастасія Ковтун набрала 8 очок та 18 підбирань. 16 очок та 8 підбирань в здобутку Лідії Джус.

    У наступному матчі наша команда грає 17 серпня проти Білорусі, яка сьогодні впевнено перемогла Боснію і Герцеговину – 83:54.


    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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