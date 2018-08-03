Жіноча збірна України U-18 програла Білорусі у стартовому матчі чемпіонату Європи з баскетболу



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Фото: ФБУ

Збірна України свій другий матч на турнірі зіграє 4 серпня

Жіноча збірна України з баскетболу U-18 розпочала чемпіонат Європи з поразки від Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Кращими у складі нашої команди стали Яна Рабчук, у якої 17 очок 6 підбирань, а також Юлія Гутевич - 11 очок, 9 підбирань та 3 передачі.

У білорусок виділялася Ксені Малашка, у якої набір з 24 очок, 15 підбирань, 4 передач, 4 перехоплень та 3 блок-шотів (РЕ - 41).

Збірна України свій другий матч на турнірі зіграє 4 серпня, о 16:45 проти команди Косова.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Груповий раунд. 1-й тур

Оберварт, Австрія

Україна - Білорусь 52:80 (13:22, 9:18, 12:20, 18:20)