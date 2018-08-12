Жіноча збірна України U-18 програла Португалії на чемпіонаті Європи



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Фото: ФБУ

У заключному матчі за сьоме місце Україна зіграє 12 серпня проти Фінляндії

Жіноча юніорська збірна України U-18 програла Португалії в матчі класифікації за 5-8 місця чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Дебют зустрічі проходив в основному за рівної боротьби. Часом невеликою перевагою володіли наші дівчата, які виходили вперед впродовж чверті на шість очок.

У підсумку вони забезпечили собі три очки переваги.

Та в другій 10-хвилинці ситуація змінилася. Португальські баскетболістки міцно захопили ініціативу та впевнено пішли в відрив. За підсумками першої половини гри суперниці мали 17 очок переваги.

За реалізацією вони також випередили українок – 39,02% проти 26,67%. Під щитами українки також поступилися – 24 проти 35.

У третій чверті наша команда пригальмувала суперника. Та за підсумком чверті відіграти вдалося лише три очка.

Уже на старті заключної 10-хвилинки Португалія знову поновила різницю.

На більше в наших дівчат сил вже не вистачило.

То ж у заключному матчі за сьоме місце Україна зіграє 12 серпня проти Фінляндії, яка поступилася Нідерландам – 70:75.

Чемпіонат Європи U-18

Жінки. Дивізіон В

Класифікація за 5-8 місця

Португалія – Україна 72:58 (13:15, 28:9, 17:20, 14:14)