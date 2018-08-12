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    Жіноча збірна України U-18 програла Португалії на чемпіонаті Європи

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України U-18 програла Португалії на чемпіонаті Європи
    Фото: ФБУ

    У заключному матчі за сьоме місце Україна зіграє 12 серпня проти Фінляндії

    Жіноча юніорська збірна України U-18 програла Португалії в матчі класифікації за 5-8 місця чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Дебют зустрічі проходив в основному за рівної боротьби. Часом невеликою перевагою володіли наші дівчата, які виходили вперед впродовж чверті на шість очок.

    У підсумку вони забезпечили собі три очки переваги.

    Та в другій 10-хвилинці ситуація змінилася. Португальські баскетболістки міцно захопили ініціативу та впевнено пішли в відрив. За підсумками першої половини гри суперниці мали 17 очок переваги.

    За реалізацією вони також випередили українок – 39,02% проти 26,67%.  Під щитами українки також поступилися – 24 проти 35.

    У третій чверті наша команда пригальмувала суперника. Та за підсумком чверті відіграти вдалося лише три очка. 

    Уже на старті заключної 10-хвилинки Португалія знову поновила різницю. 

    На більше в наших дівчат сил вже не вистачило.

    То ж у заключному матчі за сьоме місце Україна зіграє 12 серпня проти Фінляндії, яка поступилася Нідерландам – 70:75.

    Чемпіонат Європи U-18

    Жінки. Дивізіон В

    Класифікація за 5-8 місця

    Португалія – Україна 72:58 (13:15, 28:9, 17:20, 14:14)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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