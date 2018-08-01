Жіноча збірна України U-18 вирушила на чемпіонат Європи з баскетболу
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Стартує наша команда матчем проти Білорусі
1 серпня жіноча збірна України U-18 вирушила до Австрії на чемпіонат Європи.
Жіночий чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні В пройде у Австрiї з 3 по 12 серпня.
Призери чемпіонату перейдуть до Дивізіону А. Матчі групи D відбудуться в Оберварті.
3 серпня Україна стартує на першості Старого Світу матчем з однолітками з Білорусі.
Також сусідами українок у групі D є збірні Норвегії, Косова, Словаччини і Люксембурга.
Склад жіночої збірної України U-18
Любов Пивоварова - «Кібіркштіс», Литва, перший тренер І. Пивоварова,
Валерія Десятник - ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Т. Тонченко,
Тетяна Гаврильчик - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер Вячеслав Ковалевський, Яна Рабчук – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Г. Макарчук,
Анастасія Климчук - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер М. Максимчук.
Вероніка Гуменюк - – СДЮСШОР ім. Літвака, м. Одеса, перший тренер Л. Канцлер,
Юлія Гутевич - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Є. Кочергіна, А. Пастушенко,
Жанна Джунь – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер І. Шавгарова,
Мірослава Топчій – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
Олена Попова – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
Діана Березова - КСЛІ, Київ, перший тренер Олена Федченко,
Влада Волошина - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер О. Федченко, Є. Кочергіна,