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    Жіноча збірна України U-18 вирушила на чемпіонат Європи з баскетболу

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    Жіноча збірна України U-18 з баскетболу. Фото: ФБУ - Жіноча збірна України U-18 вирушила на чемпіонат Європи з баскетболу
    Жіноча збірна України U-18 з баскетболу. Фото: ФБУ

    Стартує наша команда матчем проти Білорусі

    1 серпня жіноча збірна України U-18 вирушила до Австрії на чемпіонат Європи.

    Жіночий чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні В пройде у Австрiї з 3 по 12 серпня.

    Призери  чемпіонату перейдуть до Дивізіону А. Матчі групи D відбудуться в Оберварті.

    3 серпня Україна стартує на першості Старого Світу матчем з однолітками з Білорусі.

    Також сусідами українок у групі D  є збірні Норвегії, Косова, Словаччини і Люксембурга.

    Склад жіночої збірної України U-18

    Любов Пивоварова - «Кібіркштіс», Литва, перший тренер І. Пивоварова,
    Валерія Десятник - ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Т. Тонченко,
    Тетяна Гаврильчик - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер Вячеслав Ковалевський, Яна Рабчук – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Г. Макарчук,
    Анастасія Климчук - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер М. Максимчук.
    Вероніка Гуменюк - – СДЮСШОР ім. Літвака, м. Одеса, перший тренер Л. Канцлер,
    Юлія Гутевич - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Є. Кочергіна, А. Пастушенко,
    Жанна Джунь – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер І. Шавгарова, 
    Мірослава Топчій – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
    Олена Попова – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
    Діана Березова - КСЛІ, Київ, перший тренер Олена Федченко,
    Влада Волошина - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер О. Федченко, Є. Кочергіна,


    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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