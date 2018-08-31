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    Жіноча збірна України (U-18) з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

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    Жіноча збірна України (U-18) з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

    А от чоловіча команда зазнала поразки від чехів

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з важкої та важливої перемоги на чемпіонаті Європи U-18.

    Українські дівчата здобули вольову «вікторію» у матчі проти іспанок, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Поступаючись протягом більшої частини поєдинку, українська команда зуміла наздогнати суперниць і вирвати перемогу з рахунком 13:12.

    Свій другий матч групового раунду команда Дмитра Неволіна зіграє о 14:00 проти Італії.

    А ось чоловіча команда стартувати з перемоги не зуміла.

    Підопічні Володимира Журжія у стартовій грі поступилась збірній Чехії з рахунком 14:18.

    Другий поєдинок групового раунду хлопці зіграють о 14:40 проти Німеччини.

    В 1/4 фіналу виходять по дві кращі команди з кожної групи, у якій виступають по три збірних.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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