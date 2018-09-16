Жіноча збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату Європи



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Фото взяте з сайту ukrinform.ua

Команда Володимира Холопова,посіяна під першим номером на турнірі у Румунії, переграла господарок змагань

Жіноча збірна України з баскетболу (3х3) вийшла у півфінал чемпіонату Європи, який проходить у Бухаресті, Румунія.

Команда Володимира Холопова посіяна на турнірі під першим номером і на груповому етапі зустрічалася зі Швейцарією (21:11) і Іспанією (15:17). В підсумку, наші дівчата вийшли до плей-офф з другого місця.

У чвертьфіналі збірна України зійшлася з господарками турніру Румунією. У напруженій боротьбі з шостими сіяними підопічні Холопова зуміли вирвати перемогу і вийшли до півфіналу.

Чемпіонат Європи. 3Х3. Жінки. чвертьфінал

Румунія - Україна 18:20

Україна: Спітковська, 6, Філевич, 5, Огороднікова, 5, Ольховик, 4.

У півфіналі Україна зустрінеться з другими сіяними француженками. Матч розпочнеться о 17:05 за Києвом.

Джерело: Xsport.ua