Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 очолила європейський рейтинг FIBA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українки – головні фаворитки чемпіонату Європи, який стартує у Бухаресті

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 уже 15 вересня зіграє на чемпіонаті Європи,

До континентальної першості українська команда підійшла у статусі одного з фаворитів.

На Євробаскеті наші співвітчизниці виступатимуть під першим номером, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Таку ж позицію посідає український жіночий баскетбол 3х3 в європейському рейтингу FIBA.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна грає проти Швейцарії – дев’яте місце на чемпіонаті Європи та 13-те у європейському рейтингу, та проти Іспанії – восьме місце на ЧЄ-2018 та 11-те у єврорейтингу.

Аби пройти далі групового раунду, команді Володимира Холопова потрібно здобути хоча б одну перемогу у двох матчах.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Жінки

15 вересня

Україна – Швейцарія – 17:00

Україна – Іспанія – 21:00