Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 очолила європейський рейтинг FIBA
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Українки – головні фаворитки чемпіонату Європи, який стартує у Бухаресті
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 уже 15 вересня зіграє на чемпіонаті Європи,
До континентальної першості українська команда підійшла у статусі одного з фаворитів.
На Євробаскеті наші співвітчизниці виступатимуть під першим номером, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Таку ж позицію посідає український жіночий баскетбол 3х3 в європейському рейтингу FIBA.
На груповому етапі чемпіонату Європи Україна грає проти Швейцарії – дев’яте місце на чемпіонаті Європи та 13-те у європейському рейтингу, та проти Іспанії – восьме місце на ЧЄ-2018 та 11-те у єврорейтингу.
Аби пройти далі групового раунду, команді Володимира Холопова потрібно здобути хоча б одну перемогу у двох матчах.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Жінки15 вересня
Україна – Швейцарія – 17:00
Україна – Іспанія – 21:00