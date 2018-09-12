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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 очолила європейський рейтинг FIBA

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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 очолила європейський рейтинг FIBA

    Українки – головні фаворитки чемпіонату Європи, який стартує у Бухаресті

    Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 уже 15 вересня зіграє на чемпіонаті Європи,

    До континентальної першості українська команда підійшла у статусі одного з фаворитів.

    На Євробаскеті наші співвітчизниці виступатимуть під першим номером, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Таку ж позицію посідає український жіночий баскетбол 3х3 в європейському рейтингу FIBA.

    На груповому етапі чемпіонату Європи Україна грає проти Швейцарії – дев’яте місце на чемпіонаті Європи та 13-те у європейському рейтингу, та проти Іспанії – восьме місце на ЧЄ-2018 та 11-те у єврорейтингу.

    Аби пройти далі групового раунду, команді Володимира Холопова потрібно здобути хоча б одну перемогу у двох матчах.

    Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

    Жінки

    15 вересня

    Україна – Швейцарія – 17:00

    Україна – Іспанія – 21:00

    чемпіонат Європи Збірна України рейтинг баскетбол
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