Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 повертається на чемпіонат Європи



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Українка Христина Філевич стала MVP турніру

В Бухаресті українки потрапили до групи А, в якій зустрінеться з командами Швейцарії та Іспанії

З 14 по16 вересня в столиці Румунії – Бухаресті відбудеться головна європейська першість з жіночого баскетболу 3х3.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

12 жіночих команд, які зуміли кваліфікуватися ще влітку - отримали свої путівки до Бухаресту, де боротимуться за звання чемпіонок Європи.

Серед них є і українська збірна, яка повернулася на континентальну першість, пропустивши минулий рік.

Більше того - наші гравчині стали першими сіяними на змаганнях.

Українська команда приймала участь в одному з трьох етапів кваліфікації та не залишила шансів суперникам.

У французькому Пуатьє українки перемогли по черзі Польщу, Німеччину, Швецію та Ірландію, що дозволило нашим збірницям кваліфікуватися з першого місця.

Варто також відзначити, що тоді українка Христина Філевич стала MVP турніру.

В Бухаресті українки потрапили до групи А, в якій зустрінеться з командами Швейцарії та Іспанії.

Аби пройти далі групового раунду команді Володимира Холопова потрібно здобути хоча б одну перемогу в двох матчах.