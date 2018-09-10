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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 повертається на чемпіонат Європи

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    Українка&nbsp;Христина Філевич стала MVP турніру - Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 повертається на чемпіонат Європи
    Українка Христина Філевич стала MVP турніру

    В Бухаресті українки потрапили до групи А, в якій зустрінеться з командами Швейцарії та Іспанії

    З 14 по16 вересня в столиці Румунії – Бухаресті відбудеться головна європейська першість з жіночого баскетболу 3х3.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    12 жіночих команд, які зуміли кваліфікуватися ще влітку - отримали свої путівки до Бухаресту, де боротимуться за звання чемпіонок Європи.

    Серед них є і українська збірна, яка повернулася на континентальну першість, пропустивши минулий рік.

    Більше того - наші гравчині стали першими сіяними на змаганнях.

    Українська команда приймала участь в одному з трьох етапів кваліфікації та не залишила шансів суперникам.

    У французькому Пуатьє українки перемогли по черзі Польщу, Німеччину, Швецію та Ірландію, що дозволило нашим збірницям кваліфікуватися з першого місця.

    Варто також відзначити, що тоді українка Христина Філевич стала MVP турніру.

    В Бухаресті українки потрапили до групи А, в якій зустрінеться з командами Швейцарії та Іспанії.

    Аби пройти далі групового раунду команді Володимира Холопова потрібно здобути хоча б одну перемогу в двох матчах. 

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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