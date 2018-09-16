Жіноча збірна України з баскетболу (3х3) стала бронзовим призером чемпіонату Європи
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Фото взяте з ресурсу hromadske.ua
У «втішному фіналі» українки здолали опір італійок
Жіноча збірна України стала бронзовим призером чемпіонату Європи з баскетболу у форматі 3х3.
У матчі за третє місце українки обіграли збірну Італії.
Слід зазначити, що синьо-жовті проявили характер по ходу гри з італійками.
Поступаючись з рахунком 6:14, українки чотири рази точно закинули триочковий, а у овертаймі дотиснули суперниць.
Звання найкращої команди на чемпіонаті світу розіграють Нідерланди і Франція.
Саме француженкам українки поступилися в півфіналі (14:17). Голландки обіграли італійок 20:12.