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    Жіноча збірна України з баскетболу (3х3) стала бронзовим призером чемпіонату Європи

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    Фото взяте з ресурсу hromadske.ua - Жіноча збірна України з баскетболу (3х3) стала бронзовим призером чемпіонату Європи
    Фото взяте з ресурсу hromadske.ua

    У «втішному фіналі» українки здолали опір італійок

    Жіноча збірна України стала бронзовим призером чемпіонату Європи з баскетболу у форматі 3х3.

    У матчі за третє місце українки обіграли збірну Італії.

    Слід зазначити, що синьо-жовті проявили характер по ходу гри з італійками.

    Поступаючись з рахунком 6:14, українки чотири рази точно закинули триочковий, а у овертаймі дотиснули суперниць.

    Звання найкращої команди на чемпіонаті світу розіграють Нідерланди і Франція.

    Саме француженкам українки поступилися в півфіналі (14:17). Голландки обіграли італійок 20:12.

    Збірна України баскетбол
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