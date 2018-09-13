Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат Європи



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Фото: ФБУ

Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А

3 вересня національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила до Бухареста на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Головний тренер команди покладатиметься на першості Старого світу на таких гравців:

Склад збірної України:

Ганна Ольховик – перший тренер Ірина Нагорна

Олена Огородникова – перший тренер Галина Богомолова

Євгенія Спітковська – перший тренер Євген Філозоф

Христина Філевич – перший тренер Аїда Євтушенко

Головний тренер – Володимир Холопов

Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А.

Зі синьо-жовтими зіграють збірні Швейцарії та Іспанії.

З обома командами-суперницями українки зустрінуться 15-го вересня.