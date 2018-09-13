Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат Європи
-
Розсилка
Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А
3 вересня національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила до Бухареста на чемпіонат Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Головний тренер команди покладатиметься на першості Старого світу на таких гравців:
Склад збірної України:
Ганна Ольховик – перший тренер Ірина Нагорна
Олена Огородникова – перший тренер Галина Богомолова
Євгенія Спітковська – перший тренер Євген Філозоф
Христина Філевич – перший тренер Аїда Євтушенко
Головний тренер – Володимир Холопов
Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А.
Зі синьо-жовтими зіграють збірні Швейцарії та Іспанії.
З обома командами-суперницями українки зустрінуться 15-го вересня.