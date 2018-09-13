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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат Європи

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на чемпіонат Європи
    Фото: ФБУ

    Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А

    3 вересня національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила до Бухареста на чемпіонат Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Головний тренер команди покладатиметься на першості Старого світу на таких гравців:

    Склад збірної України:

    Ганна Ольховик – перший тренер Ірина Нагорна
    Олена Огородникова – перший тренер Галина Богомолова
    Євгенія Спітковська – перший тренер Євген Філозоф
    Христина Філевич – перший тренер Аїда Євтушенко
    Головний тренер – Володимир Холопов

    Виступи на чемпіонаті Європи збірна України розпочне з баталій у групі А.

    Зі синьо-жовтими зіграють збірні Швейцарії та Іспанії.

    З обома командами-суперницями українки зустрінуться 15-го вересня.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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