Жіноча збірна України з баскетболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи U-18 (відео)
-
Розсилка
Фото: ФБУ
Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги
Жіноча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Люксембурга в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Жорстка боротьба та інтрига зберігалися до останнього.
Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги, яка вивела їх у чвертьфінал чемпіонату Європи.
На цій стадії збірна України зіграє з першою командою групи С.
Це буде або Туреччина, або, швидше за все, Данія.
Чемпіонат Європи з баскетболу U-18
Жінки. Дивізіон В
Група D
Люксембург – Україна – 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)