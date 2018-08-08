Жіноча збірна України з баскетболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи U-18 (відео)



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Фото: ФБУ

Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги

Жіноча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Люксембурга в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Жорстка боротьба та інтрига зберігалися до останнього.

Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги, яка вивела їх у чвертьфінал чемпіонату Європи.

На цій стадії збірна України зіграє з першою командою групи С.

Це буде або Туреччина, або, швидше за все, Данія.

Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

Жінки. Дивізіон В

Група D

Люксембург – Україна – 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)