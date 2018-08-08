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    Жіноча збірна України з баскетболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи U-18 (відео)

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України з баскетболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи U-18 (відео)
    Фото: ФБУ

    Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги

    Жіноча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Люксембурга в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Жорстка боротьба та інтрига зберігалися до останнього.

    Під суттєвим тиском наші дівчата все ж довели поєдинок до перемоги, яка вивела їх у чвертьфінал чемпіонату Європи.

    На цій стадії збірна України зіграє з першою командою групи С.

    Це буде або Туреччина, або, швидше за все, Данія.

    Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

    Жінки. Дивізіон В

    Група D

    Люксембург – Україна – 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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