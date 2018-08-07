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    Жіноча збірна України з баскетболу здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи U-18 (відео)

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України з баскетболу здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи U-18 (відео)
    Фото: ФБУ

    Найкращою у цьому матчі стала Тетяна Гаврильчик

    Жіноча збірна України U-18 оформила третю перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Перша половина була не надто результативною, але українська збірна по такій грі почувала себе більш впевнено. Команда Олени Федченко заволоділа перевагою ще у першій чверті і контролювала хід гри протягом стартових 20 хвилин.

    15 втрат за половину у виконанні норвезьких баскетболісток фактично не залишили їм шансів претендувати на рівну боротьбу у першій половині – 26:12 на користь українських дівчат після двох чвертей. 

    Відсоток влучань у другій половині у команд був не надто високим, але наша збірна контролювала хід гри, менше помилялася та краще рухала м’яч в атаці.

    В підсумку переваги, здобутої першій половині виявилось достатньо для комфортної перемоги – 54:33.

    Найкращою у цьому матчі стала Тетяна Гаврильчик, яка до 11 очок додала 18 підбирань (7 на чужому щиті), 5 перехоплень, 3 блок-шоти та 4 передачі (РЕ – 30).

    Після чотирьох матчів в активі української збірної три перемоги.

    Заключний поєдинок групового раунду наша команда зіграє завтра, 8 серпня, о 18:00 проти команди Люксембургу.

    Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

    Груповий раунд. 4-й тур

    Норвегія – Україна 33:54 (5:15, 7:11, 11:15, 10:13)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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